Термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.

По словам Зеленского, за 15 лет дотации государства составили почти 75 млрд грн. Также за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд грн.

"Странная формула по которой государство вкладывает деньги, а в итоге получает убытки. Мы прекрасно понимаем, кто есть бенефициарами этой формулы, и прекрасно понимаем ее составляющие. И коррупция, и неэффективное управление и много чего, и импорт... Термин "смотрящие" за шахтами, кстати, должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что именно коррупция на шахтах стала результатом такой ситуации.

"Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита в правоохранительный органы", - добавил президент.

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