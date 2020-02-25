Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает египетская пресса.

Мубарак руководил Египтом в период с 1981 по 2011 гг.

В конце января 2011 года в Египте начались массовые манифестации против 30-летнего правления Мубарака, на фоне которых он был вынужден уйти в отставку.

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После отставки Хосни Мубарак с семьёй находился под домашним арестом. 13 апреля 2011 года Хосни Мубарак был взят под стражу. В ходе судебных процессов он был приговорен к тюремному заключению по обвинениям в коррупции и подавлении протестов 2011 года.

Высший апелляционный суд Египта оставил в силе приговор в отношении бывшего президента по делу о коррупции, в то время как Кассационный суд Египта снял с него все обвинения в причастности к гибели демонстрантов во время событий в январе 2011 года.