Шесть из 39 украинцев в провинции Хубей хотят эвакуироваться в Украину, - МИД

Об этом сказал в комментарии начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это прежде всего те, кто не смогл попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации, а также другие лица, которые изменили свое мнение", - сказал Коваленко.

Он уточнил, что граждан не допустили на борт самолета в связи с повышенной температурой тела, поэтому они остались в Ухане, и посольство предоставляет им помощь, в том числе финансовую, организационную, содействовало в их поселении. По его словам, состояние здоровья людей удовлетворительное, и пока тесты на возможное наличие у них коронавируса не подтвердились.

"На данный момент посольство Украины в Китае, а также генеральные консульства Украины в Гуанчжоу и Шанхае проводят постоянный мониторинг по консульским округам, на которые разделена полностью вся КНР на предмет как раз желания граждан Украины оставить территорию Китая, а также выявления других возможных потребностей и помощи", - добавил он.

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