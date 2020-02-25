В Украине создадут госкомитет по угольной промышленности, - Зеленский

Об этом на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, Зеленский поддержал идею создания такого комитета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", - Зеленский

"Мы поддерживаем ваше предложение создать Госкомитет по угольной промышленности. Обязательно это сделаем. Не переживайте, я же не Хрущов, я вас внимательно слушал", - сказал Зеленский в ответ на выступления участников совещания.

Он также добавил, что попросит министра инфраструктуры в рамках кампании по строительству дорог в 2020 году обратить внимание на дороги к небольшим шахтерским городкам.