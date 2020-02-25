"Запланированные Путиным изменения в Конституцию РФ направлены на организацию внешней агрессии, - Лисный

"Запланированные Путиным изменения в Конституцию РФ не только ухудшат ситуацию с правами человека и коренных народов в этой стране, но также являются свидетельством мобилизационных мероприятий, направленных на организацию внешней агрессии, что является откровенной угрозой как для Украины так и для других стран - соседей России", - отметил эксперт Олег Лисный.

Он подчеркнул, что запланированный в Кремле "транзит власти" по так называемому "казахстанскому сценарию" предусматривает, что Путин не благодаря принятию конституционных изменений не будет избираться в 2024 году на новый срок, а займет должность председателя Государственного совета, что позволит ему контролировать и исполнительную, и законодательную власть, и управлять силовым блоком, при этом и внешнюю и внутреннюю политику РФ, ее курс он будет определять единолично.

По словам Дмитрия Левуся, свертывание прав человека и примат национального права над международными соглашениями, что будет закреплено в изменениях в Конституцию, а также свертывание прав коренных народов РФ с уничтожением автономий начались давно. Сейчас происходит закрепление всего этого и жесткая централизация, что означает мобилизацию сил и готовности РФ продолжать агрессию, поэтому Украине и ее союзникам надо быть готовыми к противостоянию.





"Украине же стоит занимать более проактивную позицию и теснить Россию на всех возможных площадках как ПАСЕ, куда недавно вернули РФ, но где при этом создана группа" Балтик + "из стран Балтии, Украины и Грузии в противовес российскому влиянию и принята резолюция, в которой РФ признается стороной Минских соглашений и содержится призыв к Москве прекратить аннексию Крыма. Украина и ее союзники могут также опереться на Постановление 10125, принятое 8-м созывом Верховной Рады, которая обращает внимание международного сообщества на нарушения прав коренных народов в Российской Федерации", - отметил Дмитрий Левусь, соорганизатор события.



Участники мероприятия сошлись во мнении о том, что изменения, предложенные Путиным, нарушают даже действующее российское законодательство, при этом они являются легализацией политической практики, уже сложившейся в РФ, а нечто вроде казахстанского сценария "транзита власти" позволит ему управлять страной после 2024 года.





В круглом столе приняли участие: Леся Василенко, народный депутат, фракция "Голос"; Анна Гопко, народный депутат 8-го созыва; Юрий Кочевенко, Международный центр противодействия российской пропаганде; Дмитрий Громаков, Центр социального инжиниринга РАНД; Олег Саакян, Платформа "Диалог о мире и безопасной реинтеграции"; блогер Кирилл Сазонов; политологи Петр Охотин и Николай Давидюк, философ Тарас Кононенко. Также присоединились и представители российской оппозиции Олег Шро и Борис Стомахин, политические эмигранты из РФ. Европа была представлена ​​Альвидасом Медалинскасом, ОО "Ворота Донбасса", бывшим депутатом парламента Литвы. Присоединились Эльхан Нуриев, "Антипутинскоеий международный фронт". Организаторами мероприятия выступили Олег Лисный, БФ "Акцент" и Дмитрий Левусь, ОО "Янтарный путь".