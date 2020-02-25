"Запланированные Путиным изменения в Конституцию РФ направлены на организацию внешней агрессии, - Лисный

"Запланированные Путиным изменения в Конституцию РФ не только ухудшат ситуацию с правами человека и коренных народов в этой стране, но также являются свидетельством мобилизационных мероприятий, направленных на организацию внешней агрессии, что является откровенной угрозой как для Украины так и для других стран - соседей России", - отметил эксперт Олег Лисный.
Он подчеркнул, что запланированный в Кремле "транзит власти" по так называемому "казахстанскому сценарию" предусматривает, что Путин не благодаря принятию конституционных изменений не будет избираться в 2024 году на новый срок, а займет должность председателя Государственного совета, что позволит ему контролировать и исполнительную, и законодательную власть, и управлять силовым блоком, при этом и внешнюю и внутреннюю политику РФ, ее курс он будет определять единолично.
По словам Дмитрия Левуся, свертывание прав человека и примат национального права над международными соглашениями, что будет закреплено в изменениях в Конституцию, а также свертывание прав коренных народов РФ с уничтожением автономий начались давно. Сейчас происходит закрепление всего этого и жесткая централизация, что означает мобилизацию сил и готовности РФ продолжать агрессию, поэтому Украине и ее союзникам надо быть готовыми к противостоянию.
"Украине же стоит занимать более проактивную позицию и теснить Россию на всех возможных площадках как ПАСЕ, куда недавно вернули РФ, но где при этом создана группа" Балтик + "из стран Балтии, Украины и Грузии в противовес российскому влиянию и принята резолюция, в которой РФ признается стороной Минских соглашений и содержится призыв к Москве прекратить аннексию Крыма. Украина и ее союзники могут также опереться на Постановление 10125, принятое 8-м созывом Верховной Рады, которая обращает внимание международного сообщества на нарушения прав коренных народов в Российской Федерации", - отметил Дмитрий Левусь, соорганизатор события.
Участники мероприятия сошлись во мнении о том, что изменения, предложенные Путиным, нарушают даже действующее российское законодательство, при этом они являются легализацией политической практики, уже сложившейся в РФ, а нечто вроде казахстанского сценария "транзита власти" позволит ему управлять страной после 2024 года.
В круглом столе приняли участие: Леся Василенко, народный депутат, фракция "Голос"; Анна Гопко, народный депутат 8-го созыва; Юрий Кочевенко, Международный центр противодействия российской пропаганде; Дмитрий Громаков, Центр социального инжиниринга РАНД; Олег Саакян, Платформа "Диалог о мире и безопасной реинтеграции"; блогер Кирилл Сазонов; политологи Петр Охотин и Николай Давидюк, философ Тарас Кононенко. Также присоединились и представители российской оппозиции Олег Шро и Борис Стомахин, политические эмигранты из РФ. Европа была представлена Альвидасом Медалинскасом, ОО "Ворота Донбасса", бывшим депутатом парламента Литвы. Присоединились Эльхан Нуриев, "Антипутинскоеий международный фронт". Организаторами мероприятия выступили Олег Лисный, БФ "Акцент" и Дмитрий Левусь, ОО "Янтарный путь".