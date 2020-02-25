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25.02.20 13:45

Обсервация в "Новых Санжарах" не мешает управлять работой министерства, - Скалецкая

Пребывание в обсервации в санатории "Новые Санжары" не мешает министру здравоохранения Зоряне Скалецкой управлять работой министерства и принимать решения.

 В этом сама министр заверила во время включения в эфире телеканала "Наш".

Скалецкая подчеркнула, что эффективность работы определяется не стенами, а способностью принимать решения независимо от места пребывания.

"Сидение в кресле в кабинете не означает, что решения не могут приниматься по-другому. Они принимаются мной в коммуникации со всей командой, с заместителями, которые являются специалистами, которые есть на месте. Каждый курирует свое направление", - сказала министр.

Так же происходит и в тех случаях, когда министр находится в командировке за границей или на территории Украины. "Никто раньше не следил, сколько времени я провожу в стенах Министерства, а сколько вне его. Но министерство работало и будет работать", - добавила Скалецкая.

Обсервация в Новых Санжарах не мешает управлять работой министерства, - Скалецкая 01

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая с пятницы, 21 марта, находится вместе с гражданами, эвакуированными из Китая, на обсервации в санатории "Новые Санжары". Накануне она заявила, что не видит оснований продлевать срок обсервации более, чем на 14 дней.

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