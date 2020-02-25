Инфекционная больница для лечения, санаторий "Немиров" - для обсервации: на Львовщине выбрали два медучреждения на случай вспышки коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом сообщил на брифинге глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Львовская областная инфекционная больница будет основной, в которой будут лечить людей на случай заражения коронавирусом. Санаторий "Немиров" станет местом обсервации, то есть там будут люди, у которых, возможно, был контакт в местах распространения коронавируса", – рассказал Козицкий.

Первый заместитель председателя Львовского облсовета Богдан Гагалюк сообщил, что из бюджета области на меры по недопущению коронавируса выделено 25 млн грн.

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В то же время, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Сасько сообщил, что во на сегодня во Львовской области не зафиксированы подтвержденные случаи заболевания коронавирусом Covid-19.

Главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, что больница обеспечена всеми необходимым средствами и препаратами и может принять до 300 больных коронавирусом.