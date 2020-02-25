Гончарук объявил о перезагрузке ГФС: Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ранее добросовестный бизнес страдал от налоговиков, при этом не замечали теневые схемы. Это явление прекращаем раз и навсегда - в органах Государственной фискальной службы Украины не должно остаться ни одного коррумпированного работника, включая высшее руководство.

Подход к работе с бизнесом будет совсем другим - честные предприниматели смогут работать спокойно, а преступники - будут наказаны", - отметил Гончарук, подчеркнув, что эти задачи он поставил новоназначенному главе ГФС Сергею Солодченко.

"Ожидаю быстрых и качественных результатов", - резюмировал премьер.

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