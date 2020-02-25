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25.02.20 14:03

Зеленский предложил ДТЭК Ахметова купить Центрэнерго вместе с неприбыльными госшахтами: Если АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за

Президент Владимир Зеленский назвал прекрасной идеей приватизацию госкомпании Центрэнерго одним пакетом вместе с неприбыльными угольными госшахтами.

Зеленский предложил ДТЭК Ахметова купить Центрэнерго вместе с неприбыльными госшахтами: Если АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за

Об этом он сообщил на совещании с профсоюзами горняков 25 февраля в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам Зеленского, инвестор должен быть сильный и надежный, вроде энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

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Зеленский обратился к главе холдинга Максиму Тимченко, готов ли ДТЭК принять участие в приватизации. На что Тимченко ответил, что сейчас не готов сказать, интересно ли это компании. Он также отметил, что Антимонопольный комитет (АМКУ), скорее всего, будет против этого.

"Если говорить о приватизации Центрэнерго, то надо говорить с неприбыльными шахтами, я думаю это прекрасная идея... Здесь кстати господин Тимченко (Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК. - Ред.) ... у меня к вам вопрос: будете приватизировать неприбыльные шахты?", - заявил Зеленский.

"Если вы будете готовы, и как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за", - заявил президент.

Далее Зеленский отметил, что ДТЭК должны помочь государству найти сильных партнеров в угольной отрасли, которые смогут приватизировать и вкладывать деньги в модернизацию шахт.

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