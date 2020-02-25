"Никакого политического давления в этом деле нет", - МВД об обысках у активистов "Украинского Кибер Альянса"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Оперативное сопровождение в производстве осуществляют работники Департамента киберполиции и СБУ в Одесской области под процессуальным руководством одесской местной прокуратуры №2.

"В октябре прошлого года неизвестные совершили несанкционированное вмешательство в информационные системы ООО "Международный Аэропорт" Одесса". Указанное событие было квалифицировано по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

В ходе досудебного расследования были установлены лица, которые могут быть причастны к совершению данного уголовного преступления. Сейчас у фигурантов продолжаются санкционированные обыски, в ходе которых изымается техническое оборудование, с помощью которого, вероятно, совершалось это преступление. Все изъятое будет направлено на экспертизу", - сказано в сообщении.

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В полиции отметили, что указанные действия наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В свою очередь, представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко отверг упреки о политическом давлении в данном деле.

"Никакого политического давления в этом деле нет. Есть заявление Одесского аэропорта, которое было направлено ​​в полицию. Расследуя это уголовное производство в полиции появились обоснованные подозрения считать, что по месту этих обысков могут находиться материалы, а также другая информация, которая имеет значение для раскрытия этого уголовного производства. <...> Мы не говорили, что они подозреваемые или обвиняемые. Чтобы точно расследовать, кто устроил такое вмешательство на объект критической инфраструктуры надо провести эти следственные действия. Они были санкционированы судом - законно, спокойно", - пояснил он.

Отметим, что на сайте полиции не сообщается, у кого именно проводят обыски, однако ранее ОО "Украинский Кибер Альянс" сообщила, что полиция проводит обыски по месту регистрации трех общественных активистов и соучредителей организации.