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25.02.20 14:45

Прокуратура вручила экс-мэру Ирпеня Карплюку обвинительный акт: ему грозит до 8 лет тюрьмы, - СМИ

24 февраля Ирпенская местная прокуратура вручила экс-мэру Ирпеня Владимиру Карплюку обвинительный акт и передала его в Ирпенский суд.

Прокуратура вручила экс-мэру Ирпеня Карплюку обвинительный акт: ему грозит до 8 лет тюрьмы, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громаде Приірпіння" сообщил руководитель Киево-Святошинской местной прокуратуры Юрий Дмитрунь.

"Подозрение ему объявила Генеральная прокуратура, но производство было начато у нас. В прошлом году Генеральная прокуратура его затребовала, изменила подследственность за главным следственным управлением нацполиции. В текущем году они передали уголовное производство в Ирпенский отдел полиции, надзор в форме процессуального руководства начали осуществлять прокуроры Ирпенского отдела местной прокуратуры", - рассказал Дмитрунь.

По его словам, Карплюк обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК - присвоение, растрата или завладение чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

Эта статья предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Отмечается, что речь идет о растрате 250 тыс. грн при строительстве в Ирпене парка "Центральный".

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О вручении обвинения Карплюку также сообщила представительница партии "Голос" Михайлина Скорик-Шкаровская.

"Экс-мэр Ирпеня Владимир Карплюк получил первый в этом году обвинительный акт... Теперь важно, чтобы также заработали суды, потому что обвинение - это еще не ответственность", - написала она.

Прокуратура вручила экс-мэру Ирпеня Карплюку обвинительный акт: ему грозит до 8 лет тюрьмы, - СМИ 01

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