У госпитализированного на Закарпатье мужчины коронавирус не выявили

Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в ходе брифинга в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Мужчину госпитализировали вчера, и уже 10 суток длятся клинические проявления. Температура повышена, но не такая, как в случае инфицирования коронавирусом. После клинического и эпидемиологического обследования установили, что случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

Кузин отметил, что ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине нет.

Как сообщалось, больного ОРВИ, который контактировал в Венгрии с китайцем, госпитализировали на Закарпатье.

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