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25.02.20 15:18

Около десятка жителей Новых Санжар пришли с гуманитарной помощью к палатке Красного Креста, - советник главы МВД Варченко

Более 30 жителей Полтавской области, в частности жители Новых Санжар, через Красный крест пытаются оказать гуманитарную помощь эвакуированным из Китая украинцам и иностранцам, которые находятся на обсервации в медицинском центре Нацгвардии на территории населенного пункта.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга относительно эвакуированных из Ухани граждан Украины и иностранцев в Новых Санжарах Полтавской области.

"Новосанжаровцы, ранее поддавшись мгновенному головокружению в отдельно взятый день февраля месяца 2020 года, сейчас активно вместе со всеми остальными гражданами, которые хотят помочь, проявляют свое "большое сердце" и "широкую душу", - заявил он.

По словам Варченко, более 30 жителей Полтавской области, из них - около десятка - это жители Новых Санжар со своей гуманитарной помощью пришли к палатке Красного креста и "пытаются чем-то помочь".

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

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Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

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