Украина выступает за создание международной платформы по крымскому вопросу, - Пристайко в ООН

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"На протяжении долгих 6 лет Крымский полуостров превращается в остров тирании, где в рамках репрессивной кампании против крымскотатарского народа могут даже запретить посещать пожилую мать", - подчеркнул Пристайко.

Он отметил, что в вопросе отстаивания прав человека в Крыму с Украиной солидарны европейские страны.

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"Вместе с участниками министерской панельной дискуссии на полях 43-й сессии Совета ООН по правам человека министрами Польши Яцеком Чапутовичем, Литвы Линасом Линкявичюсом и Латвии Эдгаром Ринкевичсом едины в требованиях к РФ положить конец нарушениям прав человека в Крыму и освободить всех украинских политических заложников", - отметил министр.

По мнению Пристайко, на пути решения проблемы необходимо широко ее обсуждать.

"Создание международной платформы для обсуждения крымского вопроса - насущная необходимость", - уверен он.

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