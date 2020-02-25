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25.02.20 15:27

На КПП проводят скрининг людей, прибывающих прямыми рейсами из Италии, - ЦОЗ

В настоящее время на контрольно-пропускных пунктах работают эксперты санитарно-карантинных подразделений, которые проводят скрининг людей, прибывающих прямыми рейсами из Италии.

На КПП проводят скрининг людей, прибывающих прямыми рейсами из Италии, - ЦОЗ

Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в ходе брифинга в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Работают эксперты санитарно-карантинных подразделений, которые оперативно смогут оценить эпидемические риски по каждому случаю. Если будет необходимость, по вызову скорой человека госпитализируют в медучреждение инфекционного профиля",- сказал он.

"Что касается автомобильного транспорта, не важно, автобус это или автомобиль - если он едет из Италии, все пассажиры проходят скрининг",- добавил Кузин.

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