В суд направлены ходатайства об аресте 5 подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах, - советник главы МВД Варченко

"Сегодня в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении лиц, которые обвиняются и получили сейчас подозрения в организации массовых беспорядков по ст.294 Уголовного кодекса. Они буду рассмотрены Полтавским судом и, соответственно, будет принято решение о мере пресечения", - сказал Варченко журналистам во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время получили подозрения шесть участников беспорядков.

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"Из них один – это подозрение по 345 статье Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа. Напомню – идет речь о том новосанжарце, который сел в автомобиль и пытался наехать на сотрудника Национальной гвардии", - рассказал советник главы МВД.

"Пятеро лиц, по которым сегодня меру пресечения будет рассматривать Полтавский суд, получили подозрения по статье 294 Уголовного кодекса Украины – организация массовых беспорядков. Санкция статьи – от 5 до 8 лет", - добавил Варченко, уточнив, что суд будет "сегодня". "Мы надеемся, что сегодня, но у суда есть 24 часа, чтобы принять решение… Мы говорим о содержании под стражей", - сказал он.

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Советник министра также рассказал, что Национальная полиция "направлена сейчас на то, чтобы формировать правовую сознательность на территории в том числе поселка Новые Санжары". По словам Варченко, с 20 февраля на жителей Новых Санжар было составлено 15 административных протоколов, из них 4 – за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.