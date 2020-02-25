Тест-системы диагностики коронавируса пока не распределили по регионам, - ЦОЗ

Об этом он сообщил в ходе брифинга в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Тест-системы распределят на протяжении двух-трех дней. Однако не во всех областях есть необходимое оборудование, поэтому регионы, куда не распределят тест-системы, смогут провести необходимое обследование на национальном уровне",- сказал он.
Напомним, 20 февраля председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине есть достаточно тест-систем в случае первой волны коронавируса.