В Раде разрабатывают стратегию в сфере здравоохранения Украины до 2030 года, - "слуга народа" Радуцкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Во-первых, стратегии не существовало... Последняя стратегия была в 2016 году ещё при Квиташвили (глава Минздрава с 2014 по 2016. - Ред.). Во-вторых, стратегия, которая сегодня разрабатывается, она разрабатывается до 2030 года", - сказал он на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник.

Также Радуцкий рассказал об инициативах возглавляемого им комитета в сфере здравоохранения Украины.

"Что касается того, что делаем, что планируем делать. Переход ориентации системы здравоохранения с политики лечения к политике предотвращения заболевания. Это первое. Второе - это возрождение конкуренции. Нет разницы, какая форма собственности учреждения, они должны между собой конкурировать качеством услуг, ценой услуг", - объяснил нардеп.

По его словам, идет работа над обеспечением равного доступа всех граждан Украины к медицине, так называемая "Universal coverage".

"Максимальное покрытие для всех граждан Украины по тем гарантированным медицинским пакетам, которые разрабатываются НСЗУ", - отметил Радуцкий.

Радуцкий сообщил, что практически готов новый закон об общественном здоровье, в котором говорится о предупреждении заболеваний, эпидемиологическом контроле. А в сотрудничестве с ЕС ведется работа над подготовкой нового закона "О лекарствах и лекарственных препаратах", который на 99% будет скопирован с 83-й директивы ЕС.

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