В Раде готовят законопроект о борьбе с курением, - "слуга народа" Радуцкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Готовится антитабачный закон, но на сегодняшний день, мы, к сожалению, имеем очень большое лоббистское сопротивление этому закону. И на сегодняшний день у нас идёт война, потому что почему-то этот закон забрали у комитета здравоохранения нации и передали на налоговый комитет, хотя в том законе о деньгах вообще нет речи", - рассказал он.

По словам Радуцкого, идет борьба с коллегами из комитета.

"Это были не депутаты "Слуги народа", кто это инициировал, но мы боремся с коллегами из комитета. Все-таки этот законопроект придет в наш комитет, и мы сделаем все возможное, чтобы мы запретили в Украине, уменьшили возможность, особенно молодым людям, начинать курить", - подчеркнул он.

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