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25.02.20 16:08

Рябошапка: Первый этап переаттестации прокуроров в Генеральной прокуратуре оцениваю очень высоко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что первый этап переаттестации прокуроров в Генеральной прокуратуре Украины был успешным.

рябошапка

Об этом он сказал на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно же я оцениваю то, как мы прошли первый этап переаттестации, очень высоко. И мне кажется, что то, что сделали мы, такого не делали до этого не то что в Украине, но, наверное, во всей Восточной Европе. В принципе мы можем быть своего рода лидерами этого процесса и даже делиться этим позитивным опытом" - сказал он Рябошапка.

Он уточнил, что на первом этапе переаттестации количество прокуроров сократилось на 50% поскольку, эти люди не сдали тесты на знание законодательства или на общие способности, а также не прошли проверку на добродетель.

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