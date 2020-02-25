Беларусь в марте начнет импорт нефти по трубопроводу Одесса-Броды

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по Одесса-Броды начнутся в ближайшее время, в марте. Объем - несколько танкеров", - рассказал он.

По его словам, трубопроводная инфраструктура (нефтепровод Одесса-Броды. - Ред.) будет использоваться как самый экономичный, быстрый и надежный транспорт.

При этом Сизов не уточнил, какая именно страна может выступить поставщиком.

"Мы ведем работу по приобретению ресурсов в Черном море. Есть возможность приобретения ресурсов как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации", - добавил он.

"Объем (поставки по нефтепроводу Одесса-Броды. - Ред.) определяем, исходя из остатков ресурсов на НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России", - объяснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин не смогли договориться на переговорах в Сочи 7 февраля о скидке для Минска на российскую нефть.

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