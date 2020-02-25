Работники авиакомпании участвовали в схеме нелегального ввоза в Украину электротехники и продавали ее по поддельным документам, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, в преступлении участвовал персонал одной из авиакомпаний.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что трое фигурантов дела во время регулярных авиарейсов в одной из стран Персидского залива скупали и ввозили в Украину крупные партии несертифицированной электронной продукции известных мировых брендов.

После переправки товара в Украину члены экипажа реализовывали продукцию без обязательной сертификации по поддельным документам через сеть торговых заведений в Киеве и других регионах страны", - говорится в сообщении.

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Правоохранители изъяли незаконно ввезенную продукцию, в частности, смартфоны, поддельные товарно-сопроводительные документы, наличные деньги, а также платежные карточки банков-нерезидентов, с использованием которых осуществлялись финансовые сделки.

Организатору схемы сообщили о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.