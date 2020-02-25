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25.02.20 16:24

Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если при проверке на границе будут обнаружены граждане с повышенной температурой, - ЦОЗ

Граждан, прибывающих в Украину авиарейсами или через пункты пропуска автомобилей, начали проверять на наличие признаков, которые могут свидетельствовать об инфицировании коронавирусом.

Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если при проверке на границе будут обнаружены граждане с повышенной температурой, - ЦОЗ

Об этом во время брифинга сообщил советник премьер-министра Антон Турупалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы начинаем проверять граждан, прибывающих прямыми авиарейсами, в аэропортах, и на пунктах пропуска автомобилей. Сегодня это уже на границе в Закарпатской области - Тиса (пункт пропуска. - Ред.). И сегодня же - на остальных пунктах пропуска, граничащих со странами Евросоюза (начинаются проверки. - Ред), - отметил он.

Он также отметил, что ни одного человека, больного коронавирусом, в пунктах пропуска и аэропортах не обнаружили.

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"Насколько мне известно, ни одного человека не было обнаружено. Все обязательно проходят эту проверку. Поэтому, если будут хоть какие-то признаки острых вирусных респираторных заболеваний, такой человек будет обязательно передан специалистам из медицинских учреждений", - подчеркнул Турупалов.

Сейчас эта проверка в обязательном порядке осуществляется для граждан, прибывающих из Италии.

Кроме того, гражданам советуют ориентироваться на информацию Министерства иностранных дел по ситуации с коронавирусом в других странах, и, соответственно, быть готовыми к проверкам по возвращении в Украину.

"Сейчас все прибывающие прямыми рейсами, автобусами или автомобилями из Италии, проходят обязательный скрининг. Сейчас следите за информацией МИД по странам, которых также будет касаться контроль", - отметил Турупалов.

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По словам и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Игоря Кузина, отрабатывается алгоритм, как отличать простое повышение температуры вследствие простуды и т.д., от признаков именно коронавируса.

"Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если будут обнаружены граждане с повышенной температурой. Понимаем, что сейчас есть увеличение количества сезонных заболеваний острыми вирусными респираторными болезнями", - отметил он.

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