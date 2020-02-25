Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если при проверке на границе будут обнаружены граждане с повышенной температурой, - ЦОЗ

Об этом во время брифинга сообщил советник премьер-министра Антон Турупалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы начинаем проверять граждан, прибывающих прямыми авиарейсами, в аэропортах, и на пунктах пропуска автомобилей. Сегодня это уже на границе в Закарпатской области - Тиса (пункт пропуска. - Ред.). И сегодня же - на остальных пунктах пропуска, граничащих со странами Евросоюза (начинаются проверки. - Ред), - отметил он.
Он также отметил, что ни одного человека, больного коронавирусом, в пунктах пропуска и аэропортах не обнаружили.
"Насколько мне известно, ни одного человека не было обнаружено. Все обязательно проходят эту проверку. Поэтому, если будут хоть какие-то признаки острых вирусных респираторных заболеваний, такой человек будет обязательно передан специалистам из медицинских учреждений", - подчеркнул Турупалов.
Сейчас эта проверка в обязательном порядке осуществляется для граждан, прибывающих из Италии.
Кроме того, гражданам советуют ориентироваться на информацию Министерства иностранных дел по ситуации с коронавирусом в других странах, и, соответственно, быть готовыми к проверкам по возвращении в Украину.
"Сейчас все прибывающие прямыми рейсами, автобусами или автомобилями из Италии, проходят обязательный скрининг. Сейчас следите за информацией МИД по странам, которых также будет касаться контроль", - отметил Турупалов.
По словам и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Игоря Кузина, отрабатывается алгоритм, как отличать простое повышение температуры вследствие простуды и т.д., от признаков именно коронавируса.
"Сейчас отрабатывается алгоритм, что делать, если будут обнаружены граждане с повышенной температурой. Понимаем, что сейчас есть увеличение количества сезонных заболеваний острыми вирусными респираторными болезнями", - отметил он.