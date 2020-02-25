Первые результаты тестирования на коронавирус эвакуированных из Ухани украинцев обнародуют завтра, - советник премьера Турупалов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил во время брифинга относительно эвакуированных из Уханя граждан Украины и иностранцев в Новых Санжарах Полтавской области.

"Сегодня шестой день обсервации, на объекте у нас все в порядке, все идет в штатном режиме, все чувствуют себя в порядке, повышений температуры нет. Сегодня утром был скрининг, у нас все хорошо", - заявил Турупалов.

"Сегодня мы закончили отбирать пробы для тестов у 100% людей, которые были вовлечены, - это не только люди, которые были эвакуированы из Китая, а также обслуживающий их персонал, службы ГСЧС, Нацгвардия, полиция ... сегодня результаты были переданы в лабораторию. Завтра мы ожидаем результаты тестов у граждан, у которых они были взяты накануне, и проинформируем вас об этом", - подчеркнул он.

Также Турупалов отметил, что никаких внештатных ситуаций в Новых Санжарах нет.

Кроме того, советник премьер-министра отметил, что в Украине сейчас не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, и правительство держит ситуацию полностью под контролем как в Новых Санжарах, в зоне обсервации, так и на границах и внутри страны.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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