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25.02.20 16:37

Главу НСЗУ не утвердят, пока Скалецкая на обсервации, - "слуга народа" Радуцкий

Нового руководителя Национальной службы здоровья не утвердят, пока министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится на обсервации.

михаил,радуцкий

Об этом сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Потому что человек, который должен проводить собеседование, сейчас находится на обсервации. Это министр здравоохранения", - ответил Радуцкий на вопрос, почему Кабмин медлит с назначением нового главы НСЗУ.

Эта должность стала вакантной в декабре 2019 года, когда подал в отставку Олег Петренко. Обязанности главы НСЗУ сейчас исполняет заместительница Петренко Оксана Мовчан.

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