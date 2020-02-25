Низкие цены на газ в Европе сохранятся еще 2-3 года, - Коболев

Об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев во время Украинского энергетического форума в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Коболев подчеркнул, что падение цен связано с излишком предложения сжиженного газа на мировом рынке.

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"Летом производятся большие объемы, которые негде хранить. Есть ограниченные хранилища в Европе, потребители в Азии не могут их хранить, так как у них нет таких хранилищ, а потребление падает", - отметил он.

В результате, весь этот газ идет на европейский рынок, где создается излишек предложения, и цена проваливается до очень низкого уровня. По словам Коболева, эта тенденция будет иметь место в течение нескольких следующих лет.