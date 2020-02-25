Зеленского не приглашали на парад 9 мая в Москву, - Офис президента

Об этом говорится в ответе Департамента доступа к публичной информации Офиса президента на запрос "УП", передает Цензор.НЕТ.

"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение. - Ред.) отсутствует", - цитирует издание ответ ОП.

Отмечается, что просьбу прокомментировать предложение депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву на 9 мая Офис президента оставил без ответа.

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Издание напоминает, что в августе 2019 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в "Великой Отечественной войне" 9 мая 2020 года.

Напомним, 17 февраля 2020 года депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович предложил сформировать парламентскую делегацию в Москву для участия в параде к 75-летию победы во Второй мировой войне. Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин назвал пренебрежением к Украине и ее воинам предложение нардепа из фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде в Москве 9 мая.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович предостерегал от участия в российском "победобесии" 9 мая, мол парад на Красной площади Россия использует для достижения своих политических целей.

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