Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.02.20 17:00

В Украине разрабатывается система электронного криминального судопроизводства, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка высказал надежду на то, что уже к концу нынешнего года в рамках всей системы криминальной юстиции будет введено электронное криминальное судопроизводство.

В Украине разрабатывается система электронного криминального судопроизводства, - Рябошапка

Об этом сказал он на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас есть пилотный проект между органами антикоррупцинной инфраструктуры, между НАБУ, САП и Антикоррупцинным судом. Разрабатывается соответствующая система электронного криминального судопроизводства. Законопроект мы подготовили. Я буквально несколько минут назад передал этот законопроект президенту. И после того, как Офис президента отработает, я надеюсь, что президент внесёт этот законопроект в парламент. И дальше уже вопрос практической имплементации. Мы также движемся в этом направлении. Я думаю, что к концу года мы сможем внедрить и кейс в рамках антикоррупционной инфраструктуры, и к концу года ввести электронное криминальное судопроизводство в рамках уже всей системы криминальной юстиции", - сказал Рябошапка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рябошапка: Первый этап переаттестации прокуроров в Генеральной прокуратуре оцениваю очень высоко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100