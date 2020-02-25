Карантин и ограничение массовых мероприятий, - глава Госпродпотребслужбы Киева Рубан о действиях на случай эпидемии коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил глава Госпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

"Сейчас мы находимся на волне заболеваемости гриппом и ОРВИ. Коронавирус тоже принадлежит к этим инфекциям. При отсутствии посещаемости школ, лицеев, высших учебных заведений, было принято решение в Киеве прекращать учебу и переходить на дистанционное обучение. Каждый регион принимает свои решения", - рассказал Рубан.

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В случае, если возникнет угроза эпидемии (как гриппа, так и коронавируса), будут отменяться и массовые мероприятия.

"Это только когда будет угроза эпидемии гриппа, то, действительно, вводятся ограничения относительно мероприятий в общественных местах. Относительно коронавируса – точно так же. Сейчас ситуация стабильная и все контролируется", - заявил Рубан.

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