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25.02.20 17:03

За прошедшую неделю наемники РФ 23 раза не допустили патрули ОБСЕ на оккупированную территорию, - СЦКК

За прошедшую неделю зафиксированы 23 случая ограничений свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ по стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Почти половина всех отказов и задержек в доступе к неподконтрольной правительству Украины территории была зафиксирована на блокпосту у населенного пункта Верхнешироковское (быв. Октябрь) на юге Донецкой области.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 24 февраля обнародована информация об очередных два случая отказа патрулю Миссии в проезде на неподконтрольных правительству Украины территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское. Также патрулю Миссии отказали в проезде и через блокпост возле населенного пункта Староласпа.

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По наблюдениям представителей ОБСЕ другие гражданские транспортные средства свободно проезжали через блокпосты в обоих направлениях.

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