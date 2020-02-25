Налоговой милицией Киева из незаконного оборота изъята партия алкоголя стоимостью 7 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2020" было установлено, что на территории одного из столичных предприятий в помещении, которое не зарегистрировано как место хранения алкогольных напитков, хранится крупная партия алкогольных напитков без марок акцизного налога.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 55 тыс. 321 бутылка ликероводочных изделий в ассортименте (водка различных торговых марок, бальзамы, вермуты, коньяки, настойки, шампанское, вино и др.) общей ориентировочной стоимостью почти 7 млн грн.
В отношении 42-летнего киевлянина, который хранил алкогольные напитки, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.