Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о якобы низком качестве подозрений в деле.

"Подозрения качественные. Доказательств для того, чтобы начать уголовное преследование было достаточно на тот момент. Это означает, что уголовное преследование лиц было начато на основании достаточного объема доказательств. Подозрения признаны судом обоснованными и не один раз", - отметил Рябошапка.

По словам Рябошапки, для того, чтобы "передать дело в суд, а это следующий этап, необходимо собрать дополнительное количество доказательств".

"Сейчас следствие как раз этим занимается", - сказал генпрокурор.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.