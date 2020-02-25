Китайские ученые заявили о разработке еще одной вакцины от коронавируса

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Мail.

Сообщается, что профессор, отвечающий за проект, принял четыре дозы препарата без каких-либо побочных эффектов.

По словам эксперта, средство далеко от продажи на рынке, потому что должно пройти клинические испытания. На это уйдет не менее шести месяцев.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

В конце января ученые из Гонконга заявили о разработке вакцины. Однако предупредили, что на тестирование уйдет много времени.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19. Это первый подобный препарат, который планируют испытать на людях.

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