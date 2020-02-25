Китайские ученые заявили о разработке еще одной вакцины от коронавируса

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Мail.
Сообщается, что профессор, отвечающий за проект, принял четыре дозы препарата без каких-либо побочных эффектов.
По словам эксперта, средство далеко от продажи на рынке, потому что должно пройти клинические испытания. На это уйдет не менее шести месяцев.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
В конце января ученые из Гонконга заявили о разработке вакцины. Однако предупредили, что на тестирование уйдет много времени.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19. Это первый подобный препарат, который планируют испытать на людях.