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25.02.20 18:02

Мошенники обещали должности глав ОГА в обмен на более чем $4 млн, - Офис генпрокурора

Правоохранители задержали во время передачи $550 тыс. группу мошенников, которые пытались завладеть денежными средствами гражданина в сумме $1,65 млн за якобы содействие в назначении его на должность главы Житомирской областной государственной администрации. Такие возможности мошенники аргументировали своими связями с президентом Украины, премьер-министром, главой Офиса президента.

Мошенники обещали должности глав ОГА в обмен на более чем $4 млн, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Офиса генпрокурора.

"В этот же день правоохранители задержали при получении первой части денежных средств в сумме $350 тыс. мужчину, который пытался завладеть мошенническим путем денежными средствами гражданина в сумме $3 млн 100 тыс. за якобы содействие в назначении его на должность главы Николаевской областной государственной администрации якобы через своих знакомых в Офисе президента Украины и Кабинете министров Украины", - сообщает Офис генпрокурора.

Согласно информации, в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

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