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25.02.20 18:21

С начала суток 25 февраля враг 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала суток 25 февраля враг 3 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин;

недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно:

в районе Катериновки - из 120-мм миномета - 10 мин.

Сегодня, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из 82-мм минометов обстреляли позиции ВСУ в районе Талаковки, потерь нет, - Минобороны

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