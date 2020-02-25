Дельцы из Минобороны пытаются продавить коррупционную сделку на 300 млн грн по поставке ВСУ бронированных машин, - "Украинская бронетехника"

Об этом говорится в заявлении Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение последних месяцев, параллельно с процессом формирования и утверждения Государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020 год, "развивается скандал с попыткой "продавить" небывалую по масштабам коррупционную сделку по поставке Вооруженным силам Украины бронированных машин "Казак 2" и "Казак 2М1".

"Организаторы коррупционной сделки намерены положить в карман более 300 миллионов гривен украинских налогоплательщиков", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В марте должен произойти переход ВСУ на новую структуру, - замминистра обороны Фролова

В компании уверены, что первым препятствием в реализации этих планов стала позиция СНБО, который обязал Генеральный штаб ВСУ провести национальные сравнительные испытания новых и модернизированных образцов бронетехники, предлагаемых для обеспечения украинской армии.

"После убедительной победы на указанных испытаниях специализированных бронированных машин "Новатор" и "Варта" от компании "Украинская бронетехника", организаторы этой беспрецедентной коррупционной сделки прибегли к попыткам дискредитировать саму идею таких испытаний, как квалификационного этапа, предшествующего конкурсной процедуре закупки техники в интересах армии. Национальные сравнительные испытания, проведенные на специализированном полигоне "КрАЗ" и полигоне десантно-штурмовых войск, попытались переименовать в демонстрационный показ и представить этакими "покатушками", - отмечается в публикации.

Вторым препятствием для коррупционеров стала позиция компании "Украинская бронетехника", которая официально предложила бронемашины своего производства по ценам на 23% ниже, чем аналогичная продукция других производителей. Кроме того, в случае закупки более 30 машин одного типа компания обязалась дополнительно предоставить специальную скидку в размере 5%.

"Указанное предложение было направлено в Кабинет министров Украины, Министерства обороны и в Генеральный штаб ВСУ - государственные органы, ответственные за формирование гособоронзаказа. В частности, компания "Украинская бронетехника" обратила внимание, что применение конкурентных процедур при закупке подобной техники, производимой несколькими украинскими предприятиями, позволит на партии в 150 машин сэкономить до 300 млн гривен бюджетных средств или - без увеличения запланированных ассигнований - поставить армии дополнительно до 40 машин. В компании уверены, что только надежность техники и ее цена должны быть определяющими критериями при таких закупках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сумма бюджетных средств на гособоронзаказ в 2020 году увеличена на 16%, - Данилов. ВИДЕО

Ответом на предложение "Украинской бронетехники" стало не приглашение к участию в тендере по закупке бронированной техники, а обыск в офисе компании и на производстве. При этом дельцы из оборонного ведомства, которые инициировали расследование, цинично сформулировали обвинения в поставках "Украинской бронетехникой" некачественной военной техники по завышенным ценам", - сообщают в компании

Те же заинтересованные лица, уверены на предприятии, через СМИ попытались представить рутинное процессуальное действие как "масштабную операцию по борьбе с коррупцией в оборонке" и одновременно привязать "Украинскую бронетехнику" к представителям прошлой власти, которые никогда не были среди основателей компании.

"Команда Конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" заявляет, что, несмотря на массированное давление, и в дальнейшем будет настаивать на прозрачных процедурах закупки вооружения и военной техники для украинской армии. Каждый из сотрудников компании, как и все украинские налогоплательщики, осознанно платит военный сбор и имеет право настаивать, чтобы эти средства шли на укрепление украинской армии, а не по карманам и оффшорам представителей прошлой, настоящей или будущей власти", - подчеркивается в тексте.

Также читайте: Замсекретаря СНБО Кривонос выступил против подписания президентом Гособоронзаказа