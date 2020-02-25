Солдат-контрактник торговал каннабисом в военном учебном центре "Десна", - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что военнослужащий военной службы по контракту предварительно сбывал наркотики на территории 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ. Во время повторного сбыта под контролем правоохранителей, злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Наркотическое вещество у солдата изъято.

Согласно ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

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