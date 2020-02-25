Отрасли нужны новые игроки, живая конкуренция, - гендиректор ДТЭК Тимченко в ответ на предложение Зеленского приватизировать госшахты

Об этом заявил в комментарии Цензор.НЕТ генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"У нас достаточно тепловой генерации, у нас приоритет - развитие и инвестиции в зеленую генерацию, поэтому мы не будем принимать участие в приватизации, в том числе и по антимонопольным ограничениям. Я думаю, что нужны новые игроки, которые должны приходить в отрасль, чтобы у нас была живая конкуренция", - отметил он.

Напомним, на совещании с профсоюзами горняков 25 февраля в Киеве президент Владимир Зеленский назвал прекрасной идеей приватизацию госкомпании Центрэнерго одним пакетом вместе с неприбыльными угольными госшахтами. По словам Зеленского, инвестор должен быть сильный и надежный, вроде энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

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