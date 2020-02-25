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25.02.20 20:04

Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР

Народные депутаты Максим Бужанский и Олег Волошин подали проект закона об изменении регламента Парламента для "защиты русского языка".

депутат,вр

Как передает Цензор.НЕТ, законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Авторами стали народный депутат от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от фракции "Оппозиционной платформы – За життя" Олег Волошин.

Парламентарии жалуются, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен украинский язык.

"То есть, в регламенте Верховной Рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшин Украины", – написано в пояснительной записке.

Бужанский и Волошин заявляют, что "русскоязычные граждане, среди которых и нардепы, имеют такие же права, как и украиноязычные, и платят налоги".

Депутаты предлагают разрешить проводить выступления в Верховной Раде на русском языке.

Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР 01

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