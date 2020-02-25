Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР

Как передает Цензор.НЕТ, законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Авторами стали народный депутат от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от фракции "Оппозиционной платформы – За життя" Олег Волошин.

Парламентарии жалуются, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен украинский язык.

"То есть, в регламенте Верховной Рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшин Украины", – написано в пояснительной записке.

Бужанский и Волошин заявляют, что "русскоязычные граждане, среди которых и нардепы, имеют такие же права, как и украиноязычные, и платят налоги".

Депутаты предлагают разрешить проводить выступления в Верховной Раде на русском языке.