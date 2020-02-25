Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Преступная группировка орудовала на территории Украины в течение последних нескольких лет. Организатором группы оказался 40-летний житель Закарпатской области. Вместе с сообщниками он придумал план и наладил схему махинаций, связанных с автомобилями.

Участники преступной группы оформляли на себя и на подставных лиц, в том числе представителей частных отечественных и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза (Польша, Нидерланды, Чехия и другие) договора долгосрочной аренды - лизинга - на транспортные средства. Впоследствии, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, злоумышленники проводили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки, а дальше - реализовывали покупателям. Среди клиентов автомошенников - лица, неосведомленные о происхождении иномарки, так и те, кто хотел приобрести автомобиль VIP-класса по заниженной цене, зная о преступном пути поставки.

На счету аферистов 56 преступных эпизодов, совершенных по вышеуказанной схеме, в результате чего нанесен ущерб более чем на 4 миллиона евро. Начиная с 2017 года, злоумышленники обманули десятки иностранных организаций, которые, не дождавшись выплат по лизингу, сообщили об этом в правоохранительные органы. Автомобили были объявлены в международный розыск.

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Начато уголовное производство по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.4 ст .28 ч.3, ч.4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.4 ст.28 ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

25 февраля правоохранители провели 80 санкционированных обысков на территории Киева, Львова, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ривненской и Херсонской областей. Изъяты документация, банковские карточки, 10 автомобилей элит-класса, номерные государственные знаки, наличные, оружие, патроны и наркотики. Кроме того, у фигурантов группы изъято по несколько загранпаспортов.





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В настоящее время задержаны в порядке ст.208 УПК Украины организатора группы и четырех главных фигуранта, которым объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия. Кроме того, внутренняя безопасность Нацполиции проверяет причастность к деятельности разоблаченной группировки сотрудников правоохранительных органов, которые могли быть их сообщниками.