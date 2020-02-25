Криворожского активиста Морозова осудили на два года условно за ДТП, которое он не совершал

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Голоса" и общественный активист Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем очередной пример политической зависимости судебной системы. Юлий, держись. Правда победит", - отметил он.

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Терновской районный суд Кривого Рога частично удовлетворил ходатайство обвинения, признав виновным Юлия Морозова в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.276 Уголовного кодекса Украины и назначив ему меру наказания - 3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения на 2 года, сообщает местное издание 0564. Кроме этого, Морозова ограничили в выезде за границу без специального согласования, но оставили за ним право управления транспортным средством.

Авария, в которой обвинили Морозова произошла еще в конце 2015 года. Тогда водитель маршрутки рассказал, что отъезжал от остановки на небольшой скорости и его якобы подрезала синяя Dacia, за рулем которой находился Юлий Морозов. Из-за внезапной остановки 84-летняя женщина, которая находилась в салоне, упала. Ее доставили в больницу с двумя переломами, а уже через несколько часов забрали родственники. Морозов был на месте ДТП и заявлял, что никого не подрезал.

Он написал в Facebook "пару выводов" из своего судебного дела:

"1) можно построить обвинения и затем вынести приговор, опираясь только на показания нескольких сомнительных свидетелей, один из которых, по любой логике, должен стать подозреваемым, другой - пропал и не пришел на суд, чтобы что-то подтвердить, а еще пару - каким сверхстранным образом все увидели. Даже то, чего толком не могло быть;)

2) судье можно полностью проигнорировать то, что травм у потерпевшей не было бы, если бы в маршрутке были предусмотренные законом поручни

3) мозги людям можно легко промыть, а также те, кто, в принципе, не являются моими противниками, от постоянного повторения сливными бачками одной же той информации, которые некоторые называют СМИ, начинают верить, что я "сбил бабушку" или она "умерла в результате ДТП". Причем даже следователь, прокурор и судья меня в этом никогда не обвиняли

4) подобные ситуации достаточно хорошо показывают, кто чего на самом деле стоит. И я очень благодарен многим из вас, кто все это время искренне различными путями поддерживал и продолжает поддерживать. Это ценно. Только понимая что то, что мы делаем, важно для вас (а для кого-то просто моя скромная персона является, как это ни странно, такой, что заслуживает любви и уважения;)) я и пошел на то, чтобы бороться до конца. Чего бы мне это ни стоило.

Ну и наиболее смешно выглядят те, что будто бы поддерживают, но на самом деле продвигают свои интересы. Но это - такое, пройдет))

5) все те же сливные бачки уже радостно спалили настоящую мотивацию своих хозяев/заказчиков, заявив: "А главное - не сможет баллотироваться в депутаты на местных выборах осенью 2020".

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По информации Европейского фонда за демократию, Юлий Морозов активно занимается различными видами деятельности, и в частности, соосновал ряд инициатив по развитию гражданского общества, в том числе - Союз ответственных граждан, экологическую коалицию "Хватить травить Кривой Рог", а также медиаплатформу Expert-KR. Он также политик и член фракции "Сила людей" и депутат городского совета Кривого Рога. Союз работает над продвижением гражданского и политического активизма в Кривом Роге и прилежащей к нему сельской местности. Организация поддерживает местные проекты, помогает группам граждан, желающим улучшить жизнь вокруг себя, и стремится создавать сети активистов по всему городу. Союз также развивает политический активизм.

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