ЕСПЧ не стал рассматривать апелляцию Украины на свое решение, признающее люстрацию нарушением прав

Об этом огласили во вторник в ЕСПЧ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На своем заседании 24 февраля панель Большой палаты в составе пяти судей решила передать (на апелляционное рассмотрение Верхней палаты. - Ред.) одно дело и отклонить запросы относительно других девяти дел", - сообщили в суде.

В частности, апелляционное обжалование правительства Украины отклонено и относительно дела "Полях и другие против Украины", которое касается соответствия Европейской конвенции по правам человека Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации).

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Следовательно, решение по этому делу получило статус окончательного.

Издание отмечает, что сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти", находятся 893 человека.

Напомним, 17 октября 2019 года было оглашено решение ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины" (заявления № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 и 47749/18). Оно касалось увольнения пяти государственных служащих в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти" (люстрации) 2014 года".

По этому делу суд единогласно установил нарушение статьи 6 §1 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей на национальном уровне и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции.

Суд также постановил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича или на основании занятия должностей в партии до 1991 года.

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Таким образом, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с какой-либо недемократической деятельностью, которая имела место в период правления бывшего президента.

В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были внедрены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узконаправленными.

Минюст обжаловал решение Европейского суда по правам человека относительно закона "Об очищении власти".