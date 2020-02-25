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25.02.20 21:19

Группа Go_A подписала договор с "Суспільним", на Евровидении-2020 песня прозвучит по-украински

"Суспільне" везет победителей национального отбора Go_A в Нидерланды за свой счет. Песню "Соловей" группа не намерена переводить на английский.

евровидение

Сегодня, 25 февраля, во время пресс конференции победителей Национального отбора на Евровидение-2020 группа Go_A подписала договор на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Общественный вещатель везет группу Go_A в Нидерланды за свой счет. Мы позаботимся, чтобы все шесть участников группы были представлены на любимом музыкальном конкурсе Европы достойно. Теперь наша основная общая задача - продвигать Украину как можно качественнее", - отметил председатель правления "UA:Общественное вещание" Зураб Аласания.

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Как сообщает Громадське радіо, во время пресс-конференции солистка группы Екатерина Павленко отметила, что по правилам песенного конкурса Евровидение, песни могут звучать на любом языке, поэтому группа не собирается переводить украиноязычную песню "Соловей" на английский.

"Вообще цель, с которой мы пришли на Евровидение - мы очень бы хотели, чтобы в Европе впервые прозвучала песня на украинском языке на Евровидении, и мы этой цели достигли, и мы очень рады", - отметила она.

Напомним, 22 февраля группа Go-A победила в национальном отборе и представит Украину в финале Евровидения.

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