Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Румынии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 февраля сообщает Reuters со ссылкой на румынский телеканал Realitatea Plus.

"Realitatea сообщила, что этот человек был помещен на карантин в Бухарестскую инфекционную больницу Matei Bals. Чиновники в больнице отказались от комментариев", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хорватии коронавирус зафиксирован у посетившего Милан молодого человека.

Первые случаи коронавируса COVID-19 были зафиксированы в Австрии. По неподтвержденной пока информации, один из заболевших приехал в Австрию как раз из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни возник крупный очаг COVID-19.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

В конце января ученые из Гонконга заявили о разработке вакцины. Однако предупредили, что на тестирование уйдет много времени.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Бостонская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19. Это первый подобный препарат, который планируют испытать на людях.