Количество жертв коронавируса в Италии возросло до 11, заражены 322 человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста, которая была накануне госпитализирована в отделение реанимации в Тревизо.

Согласно сообщению комиссара службы Гражданской защиты Анжело Боррелли, в Италии по состоянию на сейчас заражены коронавирусом 322 человека, среди которых три человека на Сицилии.

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Напоминаем, по состоянию на утро вторника, 25 февраля, общее число зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом составляет 80 147, а умерших от него - 2 699.