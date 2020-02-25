Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Алжире

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Jerusalim Post.

Как сообщается, зараженным коронавирусом оказался гражданин Италии, который прибыл в Алжир 17 февраля.

По словам министра здравоохранения Алжира, мужчина находится на карантине.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии. По состоянию на 25 февраля в Италии инфицированы заразились 272 человека: 206 в регионе Ломбардия, 38 - Венето, 21 - в Эмилии Романия, по три - в Пьемонте и Риме и еще по одному - в Больцано и Трентино. Также известно о семи смертельных случаев.

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