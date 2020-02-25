Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.02.20 22:19

Зеленский назначил 10 руководителей РГА в 7 областях

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей десяти РГА.

зеленский

Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Василий Жук назначен председателем Коропской районной государственной администрации Черниговской области.

Артем Багинский - председателем Хмельницкой РГА Хмельницкой области.

Максим Собко - председателем Устиновской РГА Кировоградской области.

Сергей Дяченко - председателем Переяслав-Хмельницкой РГА Киевской области.

Виталий Гура - председателем Веселовской РГА Запорожской области.

Павел Голодников - председателем Змиевской РГА Харьковской области.

Анатолий Зайцев - председателем Пирятинской РГА Полтавской области.

Александр Князев - председателем Гребенковской РГА Полтавской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил комика из "Лиги смеха" Гуменюка главой РГА на Хмельнитчине. ФОТО

Андрей Жила - председателем Бобринецкой РГА Кировоградской области.

Петр Ерко - председателем Куликовской РГА Черниговской области.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100