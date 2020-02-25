Денисова просит Москалькову подтвердить место пребывания обвиняемой в "работе на украинские спецслужбы" жительницы Севастополя Долгополой

Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в России Татьяны Москальковой (с просьбой. - Ред.) принять меры для подтверждения места пребывания Галины Долгополой, а также проверить соблюдение прав, ведь родным и адвокатам до сих пор не удалось узнать о состоянии ее здоровья, обеспечения правовой и медицинской помощью", - написала Денисова.

По информации украинского омбудсмена, последнее известное место содержания гражданки Украины - "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России в городе Москва".

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В начале января Крымская правозащитная группа выяснила, что задержанная в ноябре 2019 года ФСБ России по подозрению "в государственной измене" женщина - 64-летняя жительница Севастополя Галина Долгополая, которая родилась в Бахчисарае, сообщает Радіо Свобода.

По информации правозащитников, ФСБ России обвинила женщину в том, что ее якобы "завербовали украинские спецслужбы" и она "по заданию Главного управления разведки целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера".

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Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года подконтрольный России Ленинский районный суд Севастополя подозреваемой в шпионаже в пользу Украины избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 26 января 2020 года. Об этом сообщалось на сайте суда без указания персональных данных арестованной.

Женщине инкриминируют ст. 275 российского Уголовного кодекса, которая предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.