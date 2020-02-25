Люди были неосведомлены и не могли объективно оценить ситуацию, - священники ПЦУ, прибывшие в Новые Санжары

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Несколько священников ПЦУ приехали в Новые Санжары чтобы поддержать эвакуированных из Ухани граждан Украины и успокоить местных жителей.

"Наши сограждане должны чувствовать себя в безопасности и знать о том, что мы готовы их поддержать. В этом функция нашей Церкви", - отметил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Священники передали книги и настольные игры эвакуированным из Китая гражданам, находящимся на обсервации в медцентре.

Как отметил священник Сергей Дмитриев "местные жители не могли объективно оценить ситуацию и поговорить с властью. Им никто не объяснял, что происходит".

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После визита служителей Церкви, местный священник, Дмитрий Педина, который одобрял протесты жителей, извинился перед ними и поддержать эвакуированных из Ухани.

Во время своего пребывания в городе, священники Православной Церкви Украины вместе с лидерами местных религиозных общин совершили молебен о здравии всех украинцев, прибывших из Китая, о медицинском персонале, который ими занимается и местных жителях Новых Санжар.

"Очень хорошо, что вы - духовники обратили внимание на кризис духовности. И приехали поддержать всех нас. Жаль, что государство отвернулось от своих граждан. Люди были не осведомлены. Нам только нужно же было рассказать, что происходит. А не пугать танками и военными. Представьте себе, люди ведут детей в садик, в школу, а здесь БТРы, автоматы, люди в форме. Мы не против своих сограждан, оказавшихся в обсервации и хотим им помогать", - объяснила одна из местных жительниц.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

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Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Всего на обсервации находятся 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.