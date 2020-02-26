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26.02.20 00:13

Двое чиновников управления водного хозяйства задержаны на Луганщине при получении 100 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Луганской области при получении взятки задержаны руководитель территориального управления водного хозяйства и его подчиненный.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое чиновников управления водного хозяйства задержаны на Луганщине при получении 100 тыс. грн отката, - Нацполиция 01

Чиновники территориального управления водного хозяйства требовали от предпринимателя 100 тыс. грн в качестве "отката" за заключение договора на поставку каменного угля и уплату бюджетных средств за указанную продукцию. Размер "отката" составлял почти 30% от суммы заключенного договора.

Двое чиновников управления водного хозяйства задержаны на Луганщине при получении 100 тыс. грн отката, - Нацполиция 02

Сейчас оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

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Двое чиновников управления водного хозяйства задержаны на Луганщине при получении 100 тыс. грн отката, - Нацполиция 03
Двое чиновников управления водного хозяйства задержаны на Луганщине при получении 100 тыс. грн отката, - Нацполиция 04

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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