Двое чиновников управления водного хозяйства задержаны на Луганщине при получении 100 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновники территориального управления водного хозяйства требовали от предпринимателя 100 тыс. грн в качестве "отката" за заключение договора на поставку каменного угля и уплату бюджетных средств за указанную продукцию. Размер "отката" составлял почти 30% от суммы заключенного договора.
Сейчас оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.